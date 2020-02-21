Новые Санжары: послесловие в "Итогах" с Вадимом Колодийчуком

Журналист OBOZREVATEL Виталий Тысячный рассказал о подробностях ситуации в Новых Санжарах по состоянию на вечер пятницы 21 февраля.

"Еще вчера в этом городке Полтавской области была очень ожесточенная борьба между правоохранителями и местными жителями. Сейчас все спокойно. Мы с четырех утра находимся здесь, и все спокойно, есть разные мнения о том, что происходило вчера", - заявил Тысячный.

Жительница поселка рассказала журналисту, что власти заранее не сообщили о прибытии украинцев из Китая и это спровоцировало панику среди местного населения.

"Конечно, тех людей, которых привезли в наш поселок тоже жалко, но каждый волнуется сам за себя", - отметила жительница Новых Санжар.

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