Новые санкции США против РФ ничего существенно не изменят: экономист

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал расширение санкций США, направленных против РФ, из-за аннексии Крыма.

"Там наложены санкции на несколько должностных лиц, которые работают в Крыму и на транспортную компанию, которая обеспечивает первозки россиян через мост. И все. Это все то, что США ввело. Поэтому в действительности этот аспект никак не повлияет на экономическое развитие событий в РФ. Наиболее существенные санкции США из всех, которые они ввели - это секторальные санкции. Это невозможность получения длинных кредитов в американских банках и невозможность рефинансирования российского государственного долга", - заявил Пендзин.

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