Новости спорта: обзор важнейших событий

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Обзор спортивных новостей в прямом эфире ObozTV от Дениса Похилы
Лига Чемпионов UEFA: "Аталанта" разгромила "Валенсию", "Тоттенхем" проиграл "Лейпцигу"
Лига Европы UEFA: анонс матча "Шахтера" против "Бенфики"
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