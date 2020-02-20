Новости спорта: обзор важнейших событий

Обзор спортивных новостей в прямом эфире ObozTV от Дениса Похилы

Лига Чемпионов UEFA: "Аталанта" разгромила "Валенсию", "Тоттенхем" проиграл "Лейпцигу"

Лига Европы UEFA: анонс матча "Шахтера" против "Бенфики"

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