Новая система оценки квартир: украинцы будут платить меньше за эту услугу

Народный депутат Украины, "Слуга народа" Марьян Заблоцкий в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал новости, что Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять новую систему оценки квартир в Украине.

"Вы имеете в виду законопроект о ликвидации коррупционных схем? Там имеется в виду оценка не только квартир. А сам законопроект, он просто убирает посредников, которые на этом зарабатывают деньги. Для конечного пользователя ничего не изменится, он ничего не заметит, просто люди станут меньше платить. Государство по операциям оценки снимает налоги, поэтому люди заинтересованы, чтобы поставить меньшую цену. Именно поэтому во всем мире существует система оценки недвижимости. Единственное, что меняется, это то, что убирается посредник, который ничего полезного не делал. Это был чистый рэкет, который брал 800 гривен за простую пересылку электронной почты, например", - заявил депутат.

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