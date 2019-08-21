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Нова Схема - “ВідчепітьсяЧудили#” | Альо, гараж! REBOOT #305

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А ми попереджали.

Історія з Пані Гонтаревою, яка відверто послала усю правоохоронну систему України “куди подалі” з Англії, це тільки початок… Екс-Голова Нацкомісії з регулювання енергетики, часів Порошенка, Дмитро Вовк який також перебуває у далекому закордонні, і якому днями НАБУ оголосило підозру у так званій справі про Роттердам+. Якого навіть в розшук оголосили, також послав правоохоронців з їхніми претензіями “куди подалі”...

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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