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9 апреля • обновлено в 17:19
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Карантин в Нидерландах: без масок и ограничений

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Карантин в Нидерландах существенно отличается от карантина в Украине. Ограничения в стране не настолько жесткие, нет искусственного нагнетания паники. Отсутствует ажиотаж по поводу приобретения медицинских масок и перчаток. Жители страны не спешат следовать рекомендациям властей использовать защитные средства, несмотря на то, что в стране с 17-миллионным населением порядка 20 тысяч заразившихся и 2 тысяч умерших от коронавируса.

Об этом в эфире ObozTV рассказала жительница города Васпик (Нидерланды) Елена Дамен.

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Темы
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Место
Нидерланды
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