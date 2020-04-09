Карантин в Нидерландах: без масок и ограничений

Карантин в Нидерландах существенно отличается от карантина в Украине. Ограничения в стране не настолько жесткие, нет искусственного нагнетания паники. Отсутствует ажиотаж по поводу приобретения медицинских масок и перчаток. Жители страны не спешат следовать рекомендациям властей использовать защитные средства, несмотря на то, что в стране с 17-миллионным населением порядка 20 тысяч заразившихся и 2 тысяч умерших от коронавируса.

Об этом в эфире ObozTV рассказала жительница города Васпик (Нидерланды) Елена Дамен.

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