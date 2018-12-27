Взрыв в винницком троллейбусе – На Полтавщине преодолевают последствия непогоды – Новое оружие для ВСУ – новости на ObozTV

Три человека получили травмы в результате взрыва, произошедшего в троллейбусе с пассажирами в Виннице. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в центре города.

Из-за непогоды на Полтавщине в течение двух суток спасли около двух тысяч граждан. А из сугробов вытащили более тысячи единиц техники.

В течение года Вооруженные силы получили более 2500 единиц высокоточного вооружения. На предприятиях "Укроборонпрома" изготовили и передали в армию сотни ракетных комплексов.

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