Террористы обстреляли Марьинку - ответ не заставил себя ждать - проблемы в "деле Майдана" - новости на ObozTV

На Донбассе террористы ранили мирного жителя. Произошло это в поселке Марьинка, когда человек был на своем дворе.

Ответ не заставил себя ждать. Украинские военные ответили на провокации террористов. Бойцы выложили в сеть видео, где видно, как наша армия, с беспилотника, сбрасывает на террористов так называемой "ДНР" гранаты.

Убийства на площади во время революции достоинства так и могут остаться нерасследованной. За четыре с половиной года после расстрелов Генпрокуратура спохватилась с заявлением: повторный следственный эксперимент на аллее Героев Небесной сотни в Киеве - может сорваться.

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