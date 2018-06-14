День памяти трагедии ИЛ-76, день рождения Трампа – новости на ObozTV

В Украине отмечают день памяти военнослужащих, погибших при крушении самолета ИЛ-76. Японскую атомную электро станцию "Фукусима-2" выводят из эксплуатации. Ледники в Антарктике тают с рекордной скоростью. В Украине ожидаются сильные дожди и грозы. Дональду Трампу исполнилось 72 года.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.