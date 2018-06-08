Драка в ВРУ, авиаудары по Сирии – новости на ObozTV

На заседании ВРУ подрались народные депутаты Юрий Береза и Александр Долженков. Активисты объявили о новом этапе акции под хэштегом #SaveOlegSentsov. На пляже в пригороде Мариуполя обнаружили радиоактивный песок. По Сирии нанесли новый авиаудар. Погибли по меньшей мере 44 человека. Трамп оставит саммит "Большой семерки" в Канаде до официального окончания В Канаде легализуют марихуану.

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