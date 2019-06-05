Кабмин просит освободить ряд губернаторов и снизить цены на газ: Obozrevatel News

Кабмин просит освободить ряд губернаторов и снизить цены на газ

Правительство обязало "Нафтогаз" снизить стоимость голубого топлива. Согласно постановлению, которое принял Кабинет министров, компания должна снизить цены до рыночного, то есть, европейского уровня, или еще ниже. Премьер Владимир Гройсман обвинил "Нафтогаз" в установлении нечестных цен. В июне газ должен стоить около восьми тысяч гривен за куб, а в июле – уже на 300 гривень меньше – то есть,7700 гривень, а не 8800. Премьер требует от "Нафтогаза" уже в ближайшее время представить прогноз дальнейшего снижения цен на газу – в соответствии с мировыми рыночных тенденций.

Кабинет министров просит президента Владимира Зеленского уволить некоторых председателей областных государственных администраций. В Правительстве уже направили соответствующее представление. По словам премьер-министра Владимира Гройсман, в областях должны быть ответственные управленцы. Фамилии губернаторов премьер не уточнил. В Кабмине объяснили: временно обязанности руководителей областей будут выполнять действующие заместители председателей ОГА.

Спецпроверка полицейских

После трагедии на Киевщине полиция будет проверять поведение полицейских в быту. Соответствующий приказ уже дал глава Нацполиции Сергей Князев. Проверять все жалобы и заявления граждан на полицейских. Правоохранители будут нести ответственность за недостойное поведение и правонарушения не только на службе, но и вне ее.

Совместное производство оружия

Украина и Турция разработали и протестировали первый боевой модуль совместного производства. Назвали его "Сердар". Он уже готов к серийному производству. Разработчиком боевого модуля, в частности систем стабилизации и дистанционного управления огнем - выступила турецкая компания. А украинцы будут поставлять управляемые ракеты. Они способны уничтожать цель на расстоянии 5 километров и пробивать броню толщиной восемьсот миллиметров. Благодаря малому весу, боевой модуль можно устанавливать на различные типы боевых машин. Говорят - в дальнейшем новая система может заинтересовать оборонные ведомства Украины и Турции.

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