Новое назначение в СНБО вместо Гладковского: Obozrevatel News в 15:00 от 12.03.2019

Новое назначение в СНБО

Президент Украины назначил новым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны полковника Сергея Кривоноса. Эта должность была вакантной после отстранения Олега Гладковского из-за расследования о коррупции в оборонке.

Неизвестные расстреляли автомобиль и пассажиров

В Кривом Роге расстреляли такси. Инцидент произошел ночью на улице Александра Васякина. Черная легковушка заблокировала дорогу таксисту с пассажирами. Нападавшие выстрелили в автомобиль более 10 раз. Пострадавшие с многочисленными ранениями сейчас в больнице. Нападавшие скрылись.

Родные пленных моряков в штаб-квартире ООН

Родные военнопленных украинских моряков посетили штаб-квартиру ООН. Наталья Мокряк - мать пленного лейтенанта ВМС Романа Мокряка и Ольга Опрыско – дочь старшего матроса Андрея Опрыско попросили помощи мира в освобождении их близких.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 16:30 - Итоги дня с Вадимом Колодийчука.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!