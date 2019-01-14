В Кривом Роге полицейский подстрелил человека – ''Минирование'' школ в Харькове – Школы закрыли на карантин из-за кори – новости на ObozTV

В Кривом Роге полицейский подстрелил человека, когда злоумышленник из пневматической винтовки открыл огонь. Полицейский был вынужден применить табельное оружие.

В Харькове эвакуировали две местные школы через сообщения о минировании.

В Луцке закрыли все школы на карантин до конца недели. Там с начала года корью заболели более 200 школьников. К тому же ситуацию осложнили грипп и инфекционные простуды.

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