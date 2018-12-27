Разминирование в районе "Марьинки" сорвано – Въезд россиян в Украину – Две аварии под Киевом – новости на ObozTV

Пророссийские боевики сорвали разминирования вблизи КПВВ "Марьинка". Сегодня саперы должны были обезвредить взрывоопасные предметы вдоль автомобильной дороги. Террористы, вечером 26 декабря нарушили договоренность о режиме тишины.

В Украине и в дальнейшем не будут пускать мужчин из России в возрасте от 16-ти и до 60-ти лет. Такое решение накануне принял Совет национальной безопасности и обороны.

На заснеженной дороге под Киевом только за сегодняшнее утро в двух ДТП травмы получили 15 человек.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.