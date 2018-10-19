В Киеве захватили квартиру экс-депутата Госдумы России - к безопасным для Германии стран может присоедениться Украина - новости на ObozTV

В киевскую квартиру Марии Максаковой ворвались 15-ти неизвестных. Выломали двери и требовали немедленно убираться. Оперная певица и вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова говорит, что квартира заблокирована, а внутри остались ее сын вместе с няней.

Германия может включить Украину в список безопасных стран. Мигрантов из безопасных государств происхождения, пояснили в Германии, легче высылать в случае отказа в предоставлении убежища. Потому что их ходатайство рассматривается в ускоренном порядке.

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