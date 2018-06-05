Смерть брата Гонгадзе, арест активов "Газпрома" – новости на ObozTV

В Кропивницком произошел мощный взрыв возле одного из банков. На Донбассе погиб троюродный брат известного журналиста Георгия Гонгадзе. Суд арестовал нидерландские активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража. Швейцарские банки арестовали €1 млрд на счетах российского миллиардера Вексельберга.

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