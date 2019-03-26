Украинский политзаключенный попал в больницу: Obozrevatel News в 11:00 от 26.03.2019

Украинский политзаключенный попал в больницу

Украинский политзаключенный Андрей Коломиец попал в больницу в российской колонии. По словам Галины Коломиец, жены пленника - Андрея мучают боли в животе и вновь обострился псориаз, а спина и шея покрыты красными пятнами. Коломийца содержится в колонии российского Краснодара и не оказывают надлежащей медицинской помощи, говорит женщина.

Израиль атаковал сектор Газа

Армия Израиля открыла огонь после ракетного обстрела, который произошел накануне. Вооруженные силы страны наносили удары по целям группировки ХАМАС по всему сектору Газа. Израильские истребители атаковали всего 15 объектов ХАМАСа.

Пентагон выделит $ 1 млрд на стену с Мексикой

Пентагон выделит один миллиард долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Хотя президент США Дональд Трамп просил выделить в общем восемь миллиардов долларов. Но эту идею не поддержали. По один миллиард должны построить девяносто два километров стены высотой в пять с половиной метров.

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