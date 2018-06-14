Принятие Украины в совет ООН, визит омбудсмена в Россию – новости наObozTV

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций избрала Украину в состав экономического и социального совета ООН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетит украинских политзаключенных, незаконно содержатся в России. Государственное предприятие "Укрзализниця" запретила грузоперевозки в вагонах российских компаний. 14 июня отмечается Всемирный день донора крови.

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