Визит Порошенко в НАТО, отважное спасение от грабителя – новости на ObozTV

В Крыму русские оккупанты под видом реставрационных работ разрушают памятник Ханский дворец в Бахчисарае. ВРУ не смогла запретить трансляцию ЧМ-2018 в России. В Днепре мужчина, защищая свою девушку, прострелил ягодицы грабителю его же оружием. Порошенко пригласят на саммит НАТО, который состоится с 11-12 июля в Брюсселе.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.