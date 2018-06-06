Пожар в Чернобыльской зоне, письмо Сенцова лидерам G7 – новости на ObozTV

Спасатели локализовали пожар в Чернобыльской зоне, который вспыхнул 5 июня в Рыжем лесу. Украинский политзаключенный Олег Сенцов написал письмо лидерам стран "Большой семерки". СБУ открыла уголовное производство по факту разглашения досудебного расследования. МОН Украины и Венгрия начали переговоры по языковому вопросу.

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