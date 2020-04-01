Нельзя собираться в группы более 2 человек - Тернополь борется с пандемией

В Украине усиливают карантин

В частности, как сообщил новоиспеченный глава МОЗ МАКСМ Степанов, новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.

А вот в некоторых регионах карнтин уже усилили. В частности в Тернополе нельзя собираться в группы более 2 человек. Также на улицу нельзя выходить детям до 14 лет без сопровождения родителей.

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