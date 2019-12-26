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26 декабря • обновлено в 14:04
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Небольшой подарок на Новый год своими руками: советы мастерицы

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Мастерица Анастасия Фомина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала празднование Дня подарков по всему миру. Этот день начали отмечать ежегодно 26 декабря еще со времен 19 века, когда Британией правила королева Виктория. Сейчас популярно делать подарки собственными руками, мастерица дала советы всем, кто хочет сделать подарок своими руками.

"Ничего сложного в том, чтобы сделать подарок своими руками, нет. Времени я потратила на вот этот подарок совсем немного – меньше получаса. Я вообще считаю вот такие маленькие подарки – это как открытка. Их можно на корпоратив например всем сделать самому", – заявила Фомина.

Кроме того, по мнению мастера, работа руками помогает расслабиться и избавиться от стресса.

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