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17 января • обновлено в 13:08
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Не стоит купаться в ледяной воде без предварительной подготовки: советы врача

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Врач-терапевт Юлия Поворознюк в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала, стоит ли украинцам без подготовки прыгать в холодную воду на Крещение.

"Конечно же, без предварительной подготовки я не советовала бы этого делать. Нужно готовиться к купанию в ледяной воде, обливаться холодной водой, когда мы в душе дома, и это надо делать систематически хотя бы в течение полугода до купания на Крещение. Сначала холодной водой обливаемся, а затем теплой. Если принимать ванну, то нужно постепенно уменьшать ее температуру, ходить в сауну и дальше после сауны обливаться холодной водой. Таким образом мы закаляем свою сердечно-сосудистую систему, а когда она закаленная, то мы можем нырять в прорубь с ледяной водой", - заявила Поворознюк

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