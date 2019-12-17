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17 декабря • обновлено в 12:53
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Нападение на народного депутата Ананченко: комментарий СБУ

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Экс-руководитель главного следственного управления СБУ Василий Вовк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Вячеслава Буткалюка.

Он прокомментировал новости о нападении на нардепа Ананченко.

"Давайте немножко с другой стороны подойдем к этому вопросу. Это не угроза насилия. У меня возникает вопрос, какая такая общественная деятельность, резонансная, важная, которую проводит Ананченко, кому-то не понравилась на уровне государства. Где дипломатическая служба, сотрудником которой является господин Ананченко и где сумские местные разборки. У меня возникает вопрос, как у потребителя информации, или господин Ананченко потерялся и захотел поднять свой рейтинг, или это местные разборки государственной службы, которые Ананченко не касаются", - заявил Вовк.

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