Главная Новости
15 марта • обновлено в 13:26
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Звездный Дайджест с Аленой Гомон: Наоми Кемпбелл показала, как защищает себя от короновируса

1.1т
Читать материал на украинском

Звездный Дайджест: Наоми Кэмпбелл показала, как защищает себя от коронавируса!

О самых ярких новост из мира музыки, шоу-бизнеса, моды и кино вам расскажет наша ведущая Алена Гомон.

В этом выпуске "Звездного Дайджест" смотрите следующее:

Кэти Перри рассказала о своей беременности,

Наоми Кэмпбелл в очках, маске и костюме показала, как защищает себя от коронавируса,

Кампейн бренда MARK JACOBS в Кременчуге,

TOM MISCH снял клип в Киеве,

Обо всем этом смотрите в нашем "Звездном Дайджесте"

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Звездный дайджест
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
6
Смешно
6
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости