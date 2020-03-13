Звездный Дайджест с Аленой Гомон: Наоми Кемпбелл показала, как защищает себя от короновируса

Звездный Дайджест: Наоми Кэмпбелл показала, как защищает себя от коронавируса!

О самых ярких новост из мира музыки, шоу-бизнеса, моды и кино вам расскажет наша ведущая Алена Гомон.

В этом выпуске "Звездного Дайджест" смотрите следующее:

Кэти Перри рассказала о своей беременности,

Наоми Кэмпбелл в очках, маске и костюме показала, как защищает себя от коронавируса,

Кампейн бренда MARK JACOBS в Кременчуге,

TOM MISCH снял клип в Киеве,

Обо всем этом смотрите в нашем "Звездном Дайджесте"

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