Звездный Дайджест с Аленой Гомон: Наоми Кемпбелл показала, как защищает себя от короновируса
Звездный Дайджест: Наоми Кэмпбелл показала, как защищает себя от коронавируса!
О самых ярких новост из мира музыки, шоу-бизнеса, моды и кино вам расскажет наша ведущая Алена Гомон.
В этом выпуске "Звездного Дайджест" смотрите следующее:
Кэти Перри рассказала о своей беременности,
Наоми Кэмпбелл в очках, маске и костюме показала, как защищает себя от коронавируса,
Кампейн бренда MARK JACOBS в Кременчуге,
TOM MISCH снял клип в Киеве,
Обо всем этом смотрите в нашем "Звездном Дайджесте"
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