Нам нельзя идти по контексту, который навязывает Путин: Ирина Верещук

Народный депутат Украины Ирина Верещук в прямом эфире на ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала недавние решения кабинета министров и заявления господина Витренко по поводу транзита газа через Украину, а также возможный ход встречи в нормандском формате, которая запланирована на 9 декабря.

"Вы видите, что состоялся телефонный разговор президентов. И там был вопрос по транзиту газа. Действительно нормандский формат не является той платформой, где должны были обсуждаться газовые вопросы, ведь газ - это не политика. Я считаю, что наша позиция была бы сильнее, если бы Путин, когда он начал бы говорить о газе, услышал нашу позицию по этому вопросу", - отметила Верещук

Она также дала прогнозы о ходе переговоров, если президент РФ станет навязывать Зеленскому тему газа во время нормандской встречи.

"Нужно четко отделять эти вопросы и не смешивать все в одно. Нормандский формат был создан для решения определенной конкретной проблематики. Нам нельзя идти по тому контексту, который навязывает Путин", - заявила народный депутат.

Она добавила, что сам факт встречи в нормандском формате уже является результатом. Также, по словам Верещук, украинцы до сих пор не видели формулы Штайнмайера, потому что ее нет, ведь было просто письмо господина Штайнмайера, которое РФ потом начала использовать в переговорах.

"Очень хорошо, что РФ всхватилась за тот абзац, но мы теперь должны его использовать в свою пользу", - заявила депутат.

Она также высказалась относительно красных линий, которыми будет пользоваться президент Зеленский во время переговоров 9 декабря.

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