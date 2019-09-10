''Нафтогаз'' три года затягивал договоренности с ЕС: энергетический эксперт

Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук прокомментировал новость о том, что 19 сентября 2019 могут состояться переговоры по транзиту российского газа.

Переговоры должны пройти в трехстороннем формате с участием ЕС, Украины и России. Об этом в своем Твиттер написал вице-председатель Европейской комиссии Марош Шевчович. 1 января 2020 заканчивается соглашение между Украиной и РФ, поэтому для налаживания отношений в газовом вопросе, эта новость очень важна.

Корольчук заявил, что Европа, в первую очередь, заинтересована в том, чтобы сохранить транзит российского газа через Украину, ведь впереди зима, и российское голубое топливо должно поставляться в страны ЕС без перебоев. Если контракт будет заключен только на 1 год, а по словам эксперта очень похоже, что мы движемся именно к такому результату, то для Украины это не будет очень большой победой. Ведь через год "Газпром" закончит строительство Северного потока II и Турецкого потока ІІ, и РФ просто хотят выиграть для себя 1 год времени, пока не достроят газотранспортные системы в обход Украины.

Требованием европейцев для создания нового транзитного контракта был "анбандлинг", то есть разделение украинского монополиста НАК "Нафтогаз Украины". Их позиция была следующей - должен быть новый субъект от Украины, который подпишет новое соглашение, а "Нафтогаз", по словам эксперта, постоянно спорил с этим требованием, приводя различные решения международных инстанций. Процесс споров длился три года, за которые фактически ничего не было сделано для удовлетворения требований европейских потребителей. За эти годы "Нафтогаз" не только не разделился, а наоборот еще больше монополизировал украинский рынок, заявил Корольчук.

Эксперт также прокомментировал вопрос ведущих о том, сколько газа требуется для обеспечения населения Украины.

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