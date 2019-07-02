На росТВ показали фейковое фото авто с медиками ВСУ

На росТВ показали фейковое фото авто с медиками ВСУ78
На российском пропагандистском телевидении показали фото абсолютно целого авто и заявили, что это и есть "Хаммер", в котором при обстреле террористами погибли два медика ВСУ.
Рупоры Кремля заявили, что машина якобы не имела никаких распознавательных знаков и была оснащена пулеметом на крыше. Циничный фейк в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" озвучила скандальная приспешница путинского режима Ольга Скабеева.
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