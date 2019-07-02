На росТВ обвинили Украину в оккупации

На росТВ обвинили Украину в оккупации37
Пытаясь оправдаться за преступные действия России на Донбассе и в Крыму, путинский пропагандист Евгений Попов обвинил Украину в оккупации Ирака.
Так, он лицемерно назвал вмешательством во внутренние дела чужого государства участие украинских военных в миротворческих миссиях. Наглые претензии в адрес жертвы страны-агрессора рупор Кремля озвучил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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