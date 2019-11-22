"Унесенные ветром"
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На борту сухогруза "Делфи", который унесло в открытое море, находятся трое членов экипажа.
Спасательные катера пытаются подойти и снять с судна экипаж. Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый. Он также отметил, что на борту судна нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Судно стояло в акватории порта "Южный". Его начало относить в море в сторону Одессы.
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