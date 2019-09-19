Неделя противодействия буллингу 19

Неделя противодействия буллингу

Киносеансы под открытым небом, танцевальные флешмобы и интерактивные театральные постановки.

В Украине продолжаются мероприятия по противодействию школьному буллингу. Чтобы предотвратить травлю детей в школе, с педагогами и учениками проводят профилактические беседы и разъясняют, что буллинг- вне закона

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram