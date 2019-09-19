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19 сентября • обновлено в 15:41
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Неделя противодействия буллингу

19

Неделя противодействия буллингу

Киносеансы под открытым небом, танцевальные флешмобы и интерактивные театральные постановки.

В Украине продолжаются мероприятия по противодействию школьному буллингу. Чтобы предотвратить травлю детей в школе, с педагогами и учениками проводят профилактические беседы и разъясняют, что буллинг- вне закона

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