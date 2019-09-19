Неделя противодействия буллингу19
Неделя противодействия буллингу
Киносеансы под открытым небом, танцевальные флешмобы и интерактивные театральные постановки.
В Украине продолжаются мероприятия по противодействию школьному буллингу. Чтобы предотвратить травлю детей в школе, с педагогами и учениками проводят профилактические беседы и разъясняют, что буллинг- вне закона
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