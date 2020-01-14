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14 января • обновлено в 15:04
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Минэкономики пересматривает свой макроэкономический прогноз: комментарий экономиста

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Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал бюджет Украины на 2020 год и новости о том, что минэкономики будет пересматривать свой макроэкономический прогноз.

"Стоит вспомнить, что среднегодовой курс, который был заложен в бюджет 2019 года, был на уровне 29,4 грн. А фактический мы имели на уровне 24 грн, и каждый доллар импорта, который приходил в Украину, не добавлял в бюджет порядка 5 гривен. И вот в бюджет 2020 заложен курс больше 27 грн за доллар, а фактический курс является более крепким, и, фактически, бюджет Украины снова будет недополучать плановые средства", - заявил Пендзин.

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Олег Пендзин
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