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Михаил Подоляк: Как "ломают" и "выстраивают" силовиков?

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Сегодня все меняется очень быстро. Вчерашних всесильных кураторов и смотрящих отправили на свалку. И уже возле новых кабинетов очереди просящих. Ярче всего это проявляется у силовиков. Где каждый из потенциальных бывших - старших, средних и даже младших - выставляет себя на продажу и хочет доказать собственную полезность... Каждый, кроме, разумеется, шефа СБУ Василия Грицака, которому уже грубо сказали "до свидания". Потому что он слишком уж ручным был у ПА... Военный прокурор Анатолий Матиос по старой традиции пытается продать ноаому президенту "крутое фейковое" расследование о... румынской экспансии на Буковине... Пока ещё Генеральный Юрий Луценко вроде договорился с Коломойский (но это такое себе), а потому пытается расторговать старые уголовные дела и пишет программу по обилечиванию уже новых плательщиков, друзей Порошенко). Чтобы остаться ещё на немножко... И наконец, самый матёрый из всех, считающий себя неприкасаемым силовым регентом - министр Арсен Аваков - активно перестраивает "улицу" и загоняет ее под новых хозяев. И все бы у него ничего, если бы не смерть пятилетнего мальчишки... Так, кто все-таки станет главным силовиком страны при президенте Зеленском?...

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Автор
Михаил ПодолякМихаил Подоляк
Тема
Видео блоги
Персоны
Арсен АваковЮрий ЛуценкоАнатолий МатиосВасилий ГрицакВладимир ЗеленскийПетро ПорошенкоИгорь КоломойскийІгор Коломойський
Место
УкраинаКиев
Теги
АваковлуценкоГенеральная прокуратура УкраиныСБУматиосколомойский
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