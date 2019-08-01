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Мы не одни во Вселенной: в США зафиксировали НЛО

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Член Палаты представителей Конгресса США Марк Уокер потребовал от руководства Военно-морских сил объяснить всплеск активности НЛО в стране из-за опасений за жизнь американцев.

Он направил официальное письмо председателю ВМС Ричарду Спенсеру, требуя ответов, из-за недавнего всплеска новостей о неопознанных летающих объектах, пишет The Drive. По данным конгрессмена, военные пилоты-истребители во время учений и выполнения задач все чаще фиксируют неопознанные объекты как в США, так и за рубежом.

"Если данные верны, неопознанные летающие объекты могут представлять серьезную угрозу безопасности для нашего военного персонала и оборонного аппарата", – написал он. При этом, сам Уокер допустил, что речь идет вовсе не о "внеземном разуме". По его словам, за НЛО могли воспринять китайские гиперзвуковые самолеты.

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