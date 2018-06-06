Starbucks покинет его глава: названа причина

Starbucks покинет его глава: названа причина158Читать новость на украинском
Председатель совета директоров Starbucks 64-летний Говард Шульц бросает свой пост после почти 40 лет работы в компании.
Об этом сообщили в компании.
Официально Шульц покинет свой пост 26 июня.
В разговоре с журналистом телеканала CNBC Шульц признался, что намерен продолжить карьеру в политике. Однако дополнительной информацией по данной теме он не поделился.
За всю свою карьеру Шульц дважды занимал должность генерального директора компании Starbucks.