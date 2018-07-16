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Невероятная история спасения: девушку искали неделю

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Мир поразила невероятная история спасения в Калифорнии. Американка, управляя джипом, упала со скалы на океанском побережье. Спасли ее только через неделю.

Об исчезновении 23-летней Анжелы Эрнандес ее родственники сообщили еще 6 июля. По их словам, она отправилась на своем авто из Портленда в Лос-Анджелес, чтобы посетить сестру.

Сначала она отправляла родным смс-сообщение, однако затем внезапно перестала это делать. На звонки она также не отвечала.

Девушку сразу же начали искать, но поиски осложнял туман. Эрнандес случайно обнаружила местная пара, путешествовала по окрестностям с палаткой. Сначала они заметили автомобиль, а затем и девушку, которая сидела за каменными глыбами неподалеку. Она была в сознании, но сильно травмировала плечо и, похоже, перенесла сотрясение мозга. Чтобы выжить, она использовала шланг с радиатора, чтобы достать до ручья, который тек рядом.

На место сразу же прибыла полиция.

Теперь девушку ждет длительный курс реабилитации.

Место
США
Объект
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