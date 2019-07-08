Матюкаться на здоров'я, або комусь знову “чорти мерещаться” | Альо, гараж! REBOOT #280

Матюкаться на здоров'я, або комусь знову “чорти мерещаться” | Альо, гараж! REBOOT #280191Читать материал на украинском
Ну нарешті, хоча одна приємна новина за останні кілька тижнів.
Пані Супрун, наша ВО Міністра Охорони Здоров’я, таки прокоментувала ідею парламентарів провести “дематюкізацію Української мови”. Так і каже , МОЗ - рекомендує. Лайтеся на здоров’я. А тим часом Пану Парубію знову “мерещаться чорти”...
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Аллё, гараж! Reboot" на OBOZREVATEL.
0
1
0
1
1
0
1
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы