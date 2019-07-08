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Матюкаться на здоров'я, або комусь знову “чорти мерещаться” | Альо, гараж! REBOOT #280

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Ну нарешті, хоча одна приємна новина за останні кілька тижнів.

Пані Супрун, наша ВО Міністра Охорони Здоров’я, таки прокоментувала ідею парламентарів провести “дематюкізацію Української мови”. Так і каже , МОЗ - рекомендує. Лайтеся на здоров’я. А тим часом Пану Парубію знову “мерещаться чорти”...

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Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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