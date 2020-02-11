Мародерство на Донбассе: ООС проводит проверку обвинений
Штаб Операции Объединенных сил проводит проверку по поводу сообщения координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольги Решетиловой.
Она заявила про якобы выявленных фактах мародерства со стороны бойцов 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.
Однако, пока официального подтверждения этой информации нет, рассказали OBOZREVATEL в пресс-центре ООС.
"Сейчас официального подтверждения этой информации нет. Нет ни обращений, ни выводов работы полиции, или военной службы правопорядка. Мы конечно будем держать эту ситуацию на контроле, и будем проверять эту информацию. По результатам проверки мы будем делать те или иные выводы", – сказали в пресс-центре.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе 10 февраля потеряли восемь человек убитыми и поспешно начали отходить из позиций.
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