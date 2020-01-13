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13 января • обновлено в 14:42
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Маланка обязательно поет: этнолог о традициях празднования

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Этнолог Наталья Громова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она рассказала о традициях празднования Щедрого вечера и праздника Маланки в Украине.

"Маланка должна показать, что и как не надо делать, то есть на противодействии. Все эти и коза, и вертеп, это все должно показать, как не надо делать. Они могут что-то украсть, разбить. Еще, кстати, на Андрея могут ребята подобное делать. Кроме того, вот таким "антиповедением" обычаи показывают нам, что это плохо, что так делать не следует. И еще надо сказать, что это могут делать только "ряжаные", то есть те, кого специально для этого отправили, а другим запрещено "делать убытки" , - отметила Громова.

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