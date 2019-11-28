Леонид Косянчук: импорт горючего - важная составляющая энергетической безопасности страны

Количество импортного бензина и дизеля на украинском рынке нефтепродуктов - результат диверсификации источников поступления, разумное сочетание собственной переработки и поставок из-за рубежа, а это является важной составляющей энергетической безопасности страны.

Об этом в эфире OBOZ TV заявил эксперт рынка нефтепродуктов, генеральный директор "Торговый Дом" САН ОЙЛ", Леонид Косянчук. По его мнению, подтверждением этих слов является ответ рынка на действия поставщиков топлива из России, когда все операторы смогли нивелировать возможную угрозу дефицита бензина или дизеля на АЗС и АЗК.

В Украине сегодня действует более 10 направлений взаимодействия с иностранными поставщиками нефтепродуктов. Задействованы, как морские каналы поставок, так и железная дорога, автотранспорт и "остатки", некогда мощной сети нефтепроводов. На рынке подавляющая часть горючего из Беларуси, Литвы и частично Греции. Остальное топливо, от общей потребности, создают Шебелинский и Кременчугский НПЗ Украины.

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