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Независимость украинцев: Ответственные экономика и бизнес

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Изменения в налоговой системе, привлечение иностранного капитала, экономическое чудо, отказ от всего российского, остановка эмиграции. Что может сформировать украинскую экономическую независимость?

Гости: историк и блогер Юрий Гудыменко, директор института психологии имени Г. С. Костюка Сергей Максименко, управляющий партнер UNIT.CITY Максим Бахматов, народный депутат Украины Алексей Мушак, председатель Госкино Филипп Ильенко, соучредитель и руководитель стартапов Gutenbergz i Kwambio Владимир Усов.

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