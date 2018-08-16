Независимость украинцев: Ответственные экономика и бизнес

Изменения в налоговой системе, привлечение иностранного капитала, экономическое чудо, отказ от всего российского, остановка эмиграции. Что может сформировать украинскую экономическую независимость?

Гости: историк и блогер Юрий Гудыменко, директор института психологии имени Г. С. Костюка Сергей Максименко, управляющий партнер UNIT.CITY Максим Бахматов, народный депутат Украины Алексей Мушак, председатель Госкино Филипп Ильенко, соучредитель и руководитель стартапов Gutenbergz i Kwambio Владимир Усов.