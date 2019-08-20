Зазирніть до нас на тижні :) | Альо, гараж! REBOOT #303

Зазирніть до нас на тижні :) | Альо, гараж! REBOOT #30365 Читать материал на украинском
Журналісти одного відомого видання, вирішили скористатися пропозицією Володимира Зеленського і попросили його Офіс, таки показати суспільству “ті самі заяви про звільнення”.
Без дати.
Але раптом, трапилася несподіванка. Бюрократи ЗеОфісу відповіли “типовою відмазкою”. Мовляв - запит отримали. Уважно почитали, але відповідно з “певними нормами певних Законів”, нами було прийнято рішення продовжити його розгляд на термін до 20-ти робочих днів.
Здавалося б, дрібничка, що замішана на банальному чиновницькому – “аби чого не вийшло”. Але дрібничка ця, якось “поганенько пахне”...
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