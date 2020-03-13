Кропивницкий попал в лидеры инфраструктурных преобразований
Децентрализация и административная реформа, на финише, должны создать условия для стремительного развития общин и сформировать базис для эффективного управления территориями.
Об этом в эфире Obozrevatel TV рассказал городской голова Кропивницкого, лауреат XXIV общенациональной программы "ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2019" в номинации "Мэр года" Андрей Райкович
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