Украинский ТВ-канал подхватил опасный ''вирус СТБ''

Телеканал "1+1" предложил своим зрителям уже второй проект, который бы более гармонично смотрелся в эфире СТБ. Юлия Крапивина узнала, почему так произошло.

В то время, как "1+1" дразнит зрителей анонсами очередной паранормальной и экстрасенсорной местечковой самодеятельности под названием "Дневник медиума", который, очевидно, призван занять вакантное место "Битвы экстрасенсов", что по инсайдерской информации доживает последний сезон, без страха и зазрения совести "Плюсы" выдали в эфир еще один новый проект.

"Женитьба вслепую", проект, который имел очень высокие оценки критиков в мире, после адаптации в Украине снова превратился в "шляпу", которую так любят на СТБ. И подтверждение этого наблюдения подтвердилось в лицах "создателей" этого шоу.

С понедельника, 17 февраля, новое время выхода программы в прямом эфире. Смотрите на ObozTV ВЕЧЕРНЕЕ шоу "О, Крапивина!" в 22:00.

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