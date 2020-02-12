Николай Княжицкий никак не влияет на редакционную политику телеканала "Еспресо"; его жена домохозяйка, которая видит в Николае талант, заставляет его постоянно что-то вести на телеканалах, на которых она является совладелицей.

Цикл программ, созданный совместно с Украинским центром Международного ПЕН-клуба, будет выходить на "Еспресо" с 12 февраля по средам в 22:00. Такой рецидив с членом комитета морали, произошел не впервые. В 2011 году ТВі уже запускал вечернее шоу, ведущим которого был генеральный директор канала ТВi Николай Княжицкий. А в 2016 году пан Николай заставил Антона Геращенко взяться за зрителей. 10 гвоздей удалось забить в безвременную кончину карьеры телеведущего.

А еще, пан Николай, король духовности, хотел контролировать рекламу пива, проиграл битву за кинематограф и обматерил "Интер". Духовность в Украине, если и нужно измерять, то только в "Княжицких": максимум духовности по шкале Княжицкого сосредоточено в Арсене Авакове.

С понедельника по пятницу, только до 17 февраля, смотрите на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!" в 10:00.

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