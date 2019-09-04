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4 сентября • обновлено в 17:03
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Кот устроил скандал на росТВ из-за террористов "ДНР"

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На российском телевидении разгорелся скандал между одиозным телеведущим, голосом "антимайдана" Юрием Котом и постоянным украинским гостем эфиров пропагандистов Гордеем Беловым.

Стычка произошла во время обсуждения ликвидированных террористов "ДНР" Александра Захарченко, Арсена Павлова ("Моторолы") и Михаила Толстых ("Гиви") на передаче "60 минут" телеканала "Россия 1".

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