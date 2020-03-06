Космические путешествия: интересные факты от эксперта

Глава правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Он прокомментировал влияние Стэнли Кубрика на поколение исследователей космоса.

"Его фильмы изменили целое поколение. Это были не столько спецэффекты, сколько другое философское направление, роботы, путешествия в космосе", - заявил Боровик.

Он также высказался по поводу техники и оборудования, которое человечество использует для путешествий в космосе.

"Когда я впервые побывал в музее космонавтики, то мне показалось, что мы используем тракторы для того, чтобы путешевствовать в космосе", - отметил Боровик.

Он также рассказал о возможности существования внеземных цивилизаций и о стратегии различных стран по космическим путешествиям.

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