Коронавирус: заболело более 95 000 человек

В мире официально подтверждено более 95 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-2019, вспышка которого началась из китайского города Ухань.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Центра системных наук и инженерии (CSSE), которая показывает распространение новой болезни в мире.

По данным на среду, 4 марта, указывается, что COVID-2019 заразились как минимум 95 075 человек.

Отметим, накануне ВОЗ предупредила о глобальном дефиците и повышении цен на защитное оборудование для борьбы с быстро распространяющимся коронавирусом. Организация попросила компании и правительства увеличить производство указанных товаров на 40% по мере роста числа случаев смерти от респираторных заболеваний, передает Reuters.

Продолжается и разработка лекарств от COVID-2019. Так, недавно президент США Дональд Трамп, потребовавший создать вакцину от коронавируса, обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить процесс.

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