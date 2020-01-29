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29 января • обновлено в 12:54
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Коронавирус не передается по почте и через фрукты: врач-инфекционист

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Врач-инфекционист Евгения Менжулина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала новости, которые опубликовало МОЗ, осносительно появления коронавируса в Украине.

"Если говорить вообще, то коронавирус для человечества не новость. Мы знакомы с ним с конца 60-х годов. Он является более характерным для животных, но сейчас перешел к человеку. Что касается коронавируса, который зафиксирован в Китае, то это совершенно новая форма коронавируса. с которой мы раньше не сталкивались. В связи с этим нет сформированного иммунитета у людей, поэтому он и так быстро распространяются", - заявила Менжулина.

Она также прокомментировала информацию о живучести коронавируса, и может ли он передаваться человеку через фрукты или через посылки, которые люди получают по почте.

"Разные вирусы имеют различные степени живучести и различные свойства. Что касаются бананов и пакетов, то сейчас я могу сказать, что по почте довольно трудно перевезти большое количество вируса. Что касается коронавируса, то в тех местах, где зафиксированы вспышки, прекращается соответствующее сообщение, и такие пакеты просто не дойдут до Украины", - заявила врач.

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