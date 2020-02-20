Коронавирус и Новые Санжары: спецтема "Студии OBOZREVATEL"
Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим и Денис Похила провели спецвыпуск, посвященный теме протестов украинцев против прибытия рейса с их соотечественниками из Китая.
Журналисты сделали обзор высказываний некоторых политиков и реакций в соцтетях на протесты против размещения наших сограждан в одном из украинских санаториев на двухнедельный карантин в поселке Новые Санжары.
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